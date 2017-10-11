İspanya hükümetinden Katalan lidere sert tepki

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont heyecanla beklenen bölge parlamentosundaki oturumda bağımsızlık belgesini imzalayıp hemen ardından da bağımsızlık ilanını "askıya alması" gözlemciler tarafından Madrid yönetimine yapılmış bir 'diyalog daveti' olarak yorumlandı.

Ancak İspanya hükümeti olumsuz tutumunu değiştirmedi ve bakanlar kurulunun Başbakan Mariano Rajoy başkanlığında olağanüstü toplanmasını kararlaştırdı.

Puigdemont'un açıklamalarına, İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria'nın tepkisi ise sert oldu. Santamaria, Katalan lider için, "Nerede olduğunu, nereye gittiğini ve kimle gitmek istediğini bilmeyen biri" tabirini kullandı.

Katalonya Başkanı'nın açıklamasını geri çeviren İspanya hükümetinden bir yetkili de, “Üstü kapalı şekilde bağımsızlık ilan edip hemen ardından açıkça askıya almak kabul edilemez” dedi.

"Aklıselime yapılmış bir saldırı"

Rajoy'un liderliğini yaptığı İspanya Halk Partisi'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise "Puigdemont'un davranışının aklıselime yapılmış bir saldırı olduğu" belirtilirken, Katalonya Sosyalist Partisi Genel Başkanı Miquel İcata "edilmemiş ilanın ertelenmesinin mümkün olmadığını" söyledi.

Bağımsızlık ilanının askıya alınması Katalonya bölgesel hükümetinin ortağı olan Sol Parti tarafından da eleştirildi. Sol Parti milletvekili Anna Gabriel parlamento binasının çıkışında yaptığı açıklamada, "Bugün Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etme günüydü" dedi.

Rajoy için bağımsızlık varsa diyalog yok

Puigdemont, bölge parlamentosundaki konuşmasında "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya'nın bağımsızlık hakkı kazandığını" söyledikten sonra "İspanya hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya aldığını ve Madrid yönetiminden arabuluculuğu kabul etmesini istediğini" belirtmişti.

Katalan lider ayrıca, "İspanya hükümetinin anlaşmazlığa arabuluculuk yardımıyla çözüm aranmasını 'radikal' şekilde reddetmesini" eleştirmiş ve "Benden hiçbir zaman tehdit ve şantaj duymayacaksınız. Gerilimi arttıracak değil, azaltacak mesajlar vereceğim. Hepimiz aynı fikirde olmasak da birlikte yaşamaya mahkûmuz" demişti. İspanya Başbakanı Rajoy diyalog için Katalonya'nın bağımsızlık arayışından vazgeçmesini şart koşmuştu.

Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmemesi için İspanya dışından yapılan baskı da artmış ve Madrid yönetimi ülkenin kuzeydoğusundaki bölgenin İspanya'dan ayrılmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini duyurmuştu. Rajoy hükümeti referandumun ardından bölge yönetimini azletme, kısmi özerkliği kaldırma ve hatta olağanüstü hâl ilan etme tehdidinde bulunmuştu.

DW/AFP,AG/CÖ

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