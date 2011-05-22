-İSPANYA GRAND PRİX'Sİ VETTEL'İN BARCELONA (A.A) - 22.05.2011 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı olan İspanya Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. İspanya'nın Barcelona kentinde 4 bin 655 metre uzunluğundaki Catalunya Pisti'nde, 66 tur üzerinden koşulan yarışta, geçen sezonun şampiyonu Sebastian Vettel birinci oldu ve bu sezonki dördüncü galibiyetini elde etti. Yarışta ikinciliği, McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazanırken, takım arkadaşı Jenson Button ise üçüncü sırada yer aldı.