İspanya Grand Prix, Toto Wolff'a umut verdi: Geliştirmelerle birlikte Mercedes tekrar F1 şampiyonluğu için yarışabilir

T24 Spor

Lewis Hamilton'ın İspanya Grand Prix'deki performansı, Mercedes'e Formula 1 şampiyonluğu için yarışa dönebileceklerine dair umut verdi.

Takım direktörü Toto Wolff, Hamilton'ın 19. sırada başladığı yarışı 5 sırada bitirmesinin Mercedes'in geliştirmelerinin işe yaradığının ve takımın birincilik için yarışmaya dönebileceğinin sinyallerini verdiğini ifade etti.

Pazar günü yarışı kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışı güç ünitesindeki arıza nedeniyle bitiremeyen Ferrari pilotu Charles Leclerc ile 6 puanlık fark açtı. Takımlar şampiyonasında Mercedes, iki takımın açık ara farkla gerisinde bulunuyor.

Wolff, takımın otomobildeki 'yunuslama' problemini çözmek için yaptığı geliştirmelerin Barcelona'da sonuç vermeye başladığına işaret etti.

Takım direktörü, "Bir dünya şampiyonluğu için daha yarışabilir miyiz? Bence evet. Sadece birinci ve ikinci sırada bitirebilecek bir otomobile ihtiyacımız var. O noktaya geleceğimize inanmak için gerekçelerimiz var" dedi.

"Pazar günü gördüğüm otomobil bana geçen senekileri hatırlattı" diyen Wolff, "Geriden gelip podyum için yarıştık. Bu çok umut verici ve ileriye doğru bir adım daha attığımızı gösteriyor" diye konuştu.