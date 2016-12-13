İspanya, Franco'nun Hitler'e ayarladığı saatleri değiştiriyor

İspanya Çalışma Bakanı, hükümetin, Franco döneminde alınan kararı geri çevirerek ülkenin saatini bir saat geri almayı görüşeceğini açıkladı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre İspanya esasen coğrafi olarak İngiltere ve Portekiz gibi başlangıç meridyeni yani GMT diliminde yer alıyor. Ancak diktatör Franco, Aldolf Hitler’in Almanya’sıyla aradaki 1 saatlik zaman farkını ortadan kaldırmak için ülkenin saatini 1 saat ileri almıştı.

Çalışma Bakanı Fatima Banez parlamentoda yaptığı konuşmada İspanya’nın çalışma günlerini Avrupa’nın kalanıyla uyumlu olmasını istediğini söyledi.

Planı destekleyenler bu hamleyle ülkedeki iş veriminin gelişeceğini ve çalışma/yaşam dengesini düzelteceğini belirtiyorlar. Şu anda dahil olunan zaman dilimi nedeniyle İspanyollar daha uzun saatler çalışıp, diğer Avrupa ülkelerinden daha geç saatte iş bırakıyorlar.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’nun Halk Partisi ile parlamentoda daha az sandalyeye sahip Ciudadanos (Vatandaşlar) Partisi reform konusunda geçen ağustos ayında ortak görüş bildirmişti. Aynı zamanda muhalefetteki Sosyalist Parti de değişikliğe destek veriyor.

Türkiye ile saat fakı 3'e çıkacak

İspanya’nın saat ayarında değişikliğe gitmesiyle Türkiye ile arasında şu an bulunan 2 saatlik fark 3’e çıkacak. Bu durumda Türkiye’de çok takipçisi olan, Arda Turan’ın top koşturduğu İspanya futbol ligi “La Liga” fanatiği Türkler maçlar için 1 saat daha beklemek zorunda kalacak.