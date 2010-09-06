-İSPANYA ETA'YA GÜVENMİYOR MADRİD (A.A) - 06.09.2010 - İspanya İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba, AB terör örgütleri listesinde olan ETA'nın ateşkes ilanıyla ilgili olarak "ETA'ya güvenmiyoruz, bunun için sebeplerimiz var" dedi. İspanyol resmi televizyonu TVE'de bir programa katılan Rubalcaba, ETA'nın açıklamasını değerlendirdi. "Yetersiz, çünkü terör örgütü tamamen ve daimi olarak şiddeti bırakmalı" diyen Rubalcaba, ETA'nın ateşkesinin ardından hükümet olarak terörizmle mücadele politikalarında "hiçbir değişilik olmayacağını" vurguladı. Rubalcaba şöyle konuştu: "Bakın. Dikkat, dikkat, dikkat diye ısrarla vurguluyorum. Çünkü ETA'nın açıklaması, sanki bir teknik arızadan dolayı işin durması anlamına geliyor. Bize haber vermeden ateşkesi bozma kapasitesine sahip bir örgüt ve ne ben ne de devletin güvenlik güçleri onların bir kelimelerine güveniyor." İspanya İçişleri Bakanı ayrıca, ETA'nın siyasi kolu olduğu gerekçesiyle kapatılan Batasuna partisinin üyelerine de çağrıda bulunarak, "Ya tamamen ETA'dan kopsunlar ya da ETA'yı silah bırakmaya ikna etsinler. Batasuna bir karar almak zorunda. Eğer, ETA'yı bırakmazlarsa devletin kurumlarına da (yerel seçimlere) hiçbir şekilde giremezler" açıklamasında bulundu.