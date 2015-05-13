İspanya, 'Ermeni soykırımı'nı tanımadı

İspanya Senatosu, 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarını savunan bir önergeyi bugün yapılan oylama sonucunda reddetti. Entesa'nın 4 Mayıs'ta sunduğu önerge, 130 "hayır", 68 "çekimser" ve 14 "evet" oyla reddedildi.

İspanya'da iktidarda olan Halk Partisi (PP), oylamada önergeye "hayır" oyu kullanan tek siyasi parti olurken, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Katalonya Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CiU), Kanarya Koalisyonu, Asturias Forumu ve Navarra Halk Birliği partileri "çekimser" oy kullandı.



İspanyol hükümetine tavsiye niteliği taşıyan önergeye, Entesa ile Bask Milliyetçi Partisi, Birleşik Sol, Katalonya Cumhuriyetçi Solu ve Amaiur destek verdi.

'Bu soykırımı 22 ülkenin tanıdığını savunuyorsunuz, ben de size 168 ülke tanımadı diyorum'





Önerge Senato'da görüşülürken bir konuşma yapan Halk Paritisi üyesi Senatör Jose Maria Chiquillo, "Biz parlamento olarak kendimizi tarihçilerin veya mahkemenin yerine koyamayız. Sizler, bu soykırımı 22 ülkenin tanıdığını savunuyorsunuz. Ben de size 168 ülke tanımadı. Buna ne cevap verirsiniz? diyorum" şeklinde konuştu.



Chiquillo, İspanya olarak yapabileceklerinin Türkiye ve Ermenistan arasında "karşılıklı diyalog ve anlayışa destek vermek olduğunu" belirterek, "Soykırım öyle kolay ağza alınacak bir kelime değildir. Tarihi ve hukuki bir meseledir" ifadelerini kullandı.