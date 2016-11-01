İspanya Emre Çolak'ı konuşuyor: Kendine aşık ettirebilir

İspanya La Liga'da Deportivo forması giyen Emre Çolak, Valencia karşısında attığı golle takımına puanı getiren isim oldu. Valencia maçında attığı golle sivrilen Deportivo'lu Emre Çolak, İspanyollardan tam not aldı.

İşte İspanyol gazetelerinin Emre Çolak'la ilgili yorumları

Riazor: Emre Çolak, kahramandan kötü adama "Garitano'nun (Deportivo Teknik Direktörü) Emre Çolak'ı derbi maçta (Celta Vigo) neden kadroya almadığını belki hiç bilemeyeceğiz. Ancak Valencia maçından sonra şurası kesin ki Türk futbolcu Deportivo'nun elindeki, anahtar tek oyuncu."

La Opinion: Çolak kendine aşık ettirebilir "Cadılar Bayramı'nı yaşadığımız ve Don Juan Tenorio'nun sahnelendiği şu günlerde, Emre Çolak bugün bu karakterin reenkarnasyon geçirmiş hali oldu. Klasıyla Deportivo taraftarının sevgisini kazanabilecek takımdaki tek isim"

AS: Çolak'tan hayalet gol "Futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Alınan kararlar bir takımın durumunu belirleyebiliyor. Coruna'da haftanın adamı, Garitano'nun geçen hafta tribüne gönderdiği Emre Çolak'tı"

Terra: Çolak siftahı forvet gibi yaptı "Deportivolu Emre Çolak La Liga'daki ilk golünü attı. Türk futbolcu kaydettiği golle maçın öne çıkan isimlerinden oldu"

Gaitano: Emre çok iyi çocuk Teknik direktör Gaizka Gaitano da oyuncusuyla ilgili olumlu ifadeler kullandı. Emre'yi geçen hafta kadro dışı bırakmasına anlam verilemeyen Deportivo hocası, "Benim istediğim oyuncu olduğunda, onu sahada göreceksiniz. Bizler aldığımız kararlarda takımın iyiliğini gözetiriz. Emre çok iyi bir çocuk" dedi.