İspanya'da yurt dışından gelenler 14 gün karantinada kalacak

İspanya, Covid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelecek olanlara 14 gün karantina kuralının uygulanacağını duyurdu. Zorunluluk bu cuma günü başlayacak ve olağanüstü hal bitene kadar sürecek.

Avrupa’da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da Sağlık Bakanlığı, yurt dışından ülkeye gelecek olan kişilerin 14 gün karantinaya alınması gerektiği yönünde karar aldı.

Karantina uygulaması 15 Mayıs’ta başlayacak ve acil durum boyunca devam edecek. 24 Mayıs’ta bitmesi beklenen acil durumun, uzatılması halinde seyahat kısıtlaması da uzatılacak.

Maske zorunlu

İspanya’ya gelen yabancılar, karantina süreci boyunca evlerde ya da pansiyonlarda kalacak. Sadece acil durumlarda ve gıda ya da ilaç almak, doktora gitmek amacıyla dışarı çıkmaya izin verilecek. Maske takmak zorunlu olacak.