İspanya'da son 24 saatte kaydedilen yeni vakaların yüzde 70'i sağlık çalışanı

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte teyit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 70'inin sağlık çalışanı olduğunu açıkladı.

Bakanlık Covid-19 vaka sayısında 1.318 artış kaydedildiğini belirtmişti. Salgın başladığından bu yana vaka sayısının 250 bine ulaştığı, bu sayıya antikor testi yaptıranların da dahil edildiği belirtiliyor. Bunların 44 bine yakını, yani yüzde 18'i sağlık çalışanı.

Yetkililer, sağlık personeli arasında enfeksiyonun daha hafif geçirildiğini, bunun personelin genç olmasından kaynaklı olabileceği ifade ediliyor.

Genel nüfus içinde Covid-19'dan ölüm oranı yüzde 7,8 iken, sağlık çalışanlarında bu oranın yüzde 0,1 olduğu belirtiliyor.

İspanya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son üç gündür 200'ün altında seyrediyor. Son 24 saatte 185 kişinin ölmesiyle salgındaki toplam can kaybı 25 bin 613'e yükseldi.

Ülkede bir ay önce salgında zirvenin görülmesinin ardından kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı.