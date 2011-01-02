-İSPANYA DA SİGARA YASAĞINI GENİŞLETTİ MADRİD (A.A) - 02.01.2011 - Şimdiye kadar sigara içimine sınırlamaların en az olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da bu yasağı genişleten yasa, dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Yılbaşı eğlenceleri nedeniyle bir gün geç uygulamaya sokulan yasa kapsamında, kamuya açık tüm kapalı mekanlar ile çocukların oyun alanları ve hastane yakınları gibi bazı açık alanlarda sigara yasağı getiriliyor. Bu çerçevede barlar, restoranlar, hastane yakınları ve okul bahçesi gibi yerlerde sigara içilemeyecek. Televizyon programlarında da sigara yasağı uygulanacak. Yasakları ihlal edenlere 30 avrodan 600 bin avroya kadar ceza verilebilecek. Başbakan Jose Luis Rodrigues Zapatero ve iktidardaki Sosyalist Partinin sunduğu yasa tasarısı, parlamentoda geçen ay kabul edilmişti.