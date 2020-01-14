İspanya'da sanayi tesisinde patlama; kimyasal alarm verildi

T24

İspanya'da Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.

El Mundo'nun haberine göre, yerel saatle 18.41'de Etilen Oksit Kimya Endüstrileri (IQOXE) şirketinin tesisinde meydana gelen patlama sonrası bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yetkililer, sekiz itfaiye ekibinin patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için görevlendirildiğini belirtirken, birkaç kilometre uzaktan hissedilen patlama sonrası en az 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çevrede yaşayanlar tarafından paylaşılan video ve fotoğraflar, tesisten yoğun duman bulutlarının yükseldiğini gösteriyor.

Katalonya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Çevrede yaşayanların kendilerini bir binaya kilitlenmeleri, kapı ve pencereleri kapatmaları" denildi. Bölgede herhangi bir toksik bulut kaydedilmediği de aktarıldı. İnsanların araç kullanmamaları gerektiği belirtilirken, demiryolu hizmetleri de askıya alındı.

Patlama yaşanan tesisin İspanya'da polimer üretimi için kullanılan Etilen Oksiti işlediği belirtildi. IQOXE'nin verilerine göre, İspanya'da Etilen Oksit işleyen tek sanayi tesisi, yılda 140 bin ton üretim kapasitesine sahip.