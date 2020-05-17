İspanya'da normalleşme adımları | Bazı havalimanları uluslararası uçuşa açılacak

İspanya'da Covid-19 kaynaklı ölümler Cumartesi günü 102 artarak 27 bin 563'e yükseldi. Bu 18 Mart'tan bu yana kayıtlara geçen en düşük günlük artış oldu. Toplam vaka sayısı ise 230 bin 700'e yaklaştı. İspanya hükûmeti, birçok adada ve ülkenin güneyindeki bazı havalimanlarını uluslararası uçuşlara açacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Luis Abalos, konu ile ilgili ayrıntıları Pazar günü açıklayacağını belirtti. Abalos, Twitter mesajında "Yarın (Pazar) imzalayacağım kararname ile Tenerif Sur, Alicante-Elche, Sevilla, Menorca ve Ibiza havalimanları da uluslararası kamu sağlığı acil durumlarına uygun, belirlenmiş giriş noktaları haline gelecek", "Yavaş yavaş diğer merkezler de açılacak" diye yazdı.

Başbakan Pedro Sanchez, cumartesi günkü konuşmasında, salgın nedeniyle uygulanan olağanüstü halin Haziran sonuna kadar son kez uzatılması için Parlamentoya teklif götüreceğini söyledi.