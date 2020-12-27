İspanya'da ilk Koronavirüs aşı uygulaması yapıldı

İspanya'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı ilk olarak 96 yaşında bir huzurevi sakinine yapıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısının Avrupa Komisyonu'ndan onay almasıyla üye ülkelerde aşılama süreçleri başladı. İspanya'da ilk Koronavirüs aşısı 96 yaşında bir huzurevi sakini olan Araceli Rosario Hidalgo Sanchez'e yapıldı.

İspanya'da ilk Koronavirüs aşısını olan Sanchez "hiçbir şey hissetmediğini" söyledi.

Almanya'da ilk Koronavirüs aşısı da 101 yaşında bir vatandaşa yapılmıştı.