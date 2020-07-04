İspanya'da ikinci dalga önlemi: 200 bin nüfuslu Segria karantina altına alındı

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İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Katalonya bölgesinde 200 bin nüfuslu Segria ilçesi karantina altına altına alındı.

İçinde Lleida kentinin de bulunduğu Segria'ya öğlen saat 12 itibariyle giriş ve çıkışlar kapatıldı. Segria'da yaşayan vatandaşlrı geçmişte alınan önlemlerin aksine evinden çıkabilecek.

Katalonya bölgesi lideri Quim Torra, karantina kararına gerekçe olarak ilçede artan vaka sayılarını gösterdi.

Resmi verilere göre Lledia'da cuma günü 155 yeni vaka tespit edildi. Bölgede şu ana kadar 3 bin 706 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi.

Salgından en ağır şekilde etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da 205 binden fazla vaka görüldü ve 28 bin 385 kişi hayatını kaybetti.