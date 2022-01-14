İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesinde

İspanya'da açıklanan son verilere göre, aralık ayı enflasyonu yüzde 6.5'e çıktı. Böylelikle İspanya'da son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmış oldu.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6.5'e çıktı.

Yıllık enflasyon yüzde 3,1

1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6.49'u görmüştü. INE, 2021 yılı enflasyon ortalamasının yüzde 3.1 olduğunu kaydetti.

İstatistiklere göre TÜFE'de yüzde 6.5'e kadar ulaşan artışın temel nedeni elektrik fiyatlarındaki artış olarak gösterilirken baklagiller, sebze, ekmek, tahıl ve et fiyatlarında artan fiyatların da dikkati çektiği vurgulandı.