İspanya burka yasağına hazırlanıyor

T24- İspanya Senatosu, burka ve peçe gibi giysilerle kamusal alanlara girişlerin yasaklanmasını öngören bir teklifi kabul etti.



Ana muhalefet partisi Halk Partisi (PP) tarafından hazırlanan ve iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) karşı çıktığı teklif, Katalonya bölgesinde faaliyet gösteren Yönelim ve Birlik Koalisyonu'nun (CIU) desteğiyle, 129'a karşı 131 oyla kabul edildi.



İspanya'da kamusal alanlarda burka yasağıyla ilgili tartışma, geçen ay Katalonya bölgesindeki bazı küçük kentlerde alınan kararlarla gündeme gelmişti.

Lleida, Vendrell, Tarragona, Hospitalet, Manresa, Barcelona gibi Katalan kentlerinde ve Endülüs bölgesindeki Coin kentinde kamusal alanlarda burka yasaklanmış ve PP'nin girişimiyle konu ilk defa ulusal düzeyde gündeme getirilmişti.



Senatoda beklenmedik bir şekilde kabul edilen teklifte, sosyalist hükümetten, "burka ve peçenin bütün İspanya'daki kamusal alanlarda yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme yapması" isteniyor.



Burkanın yasaklanmasıyla ilgili olarak, Katalonya özerk yönetim parlamentosunda da gelecek hafta oylama yapılacak.



Burka ve peçenin kamusal alanlarda yasaklanması, Belçika ve Fransa'nın da gündeminde.