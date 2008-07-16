İspanya Bosque'ye emanet

Aragones'in yerine Del Bosgue! İspanya Futbol Federasyonu yaptığı olağanüstü toplantıda, Fenerbahçe'ye giden teknik direktör Luis Aragones'in yerine Vicente Del Bosque'nin getirilmesi kararını aldı.



Del Bosque, son Avrupa Şampiyonu İspanya'yı Dünya Kupası'na hazırlayacak. Federasyon ve Del Bosque perşembe günü basın toplantısı yapacak.

2010 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile birlikte 5. grupta yer alan İspanya, 20 ağustos tarihinde ilk hazırlık maçını deplasmanda Danimarka'ya karşı oynayacak.