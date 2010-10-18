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Dünya

İSPANYA, BOSNA HERSEK'DEKİ ASKERLERİNİ ÇEKİYOR MADRİD (A.A)

18 Ekim 2010 19:39

-İSPANYA, BOSNA HERSEK'DEKİ ASKERLERİNİ ÇEKİYOR MADRİD (A.A) - 18.10.2010 - Bosna-Hersek'te 18 yıldır görev yapan İspanyol askerleri, bugünden itibaren bu ülkeden ayrılmaya başladı. AB barışgücü EUROFOR kapsamında Bosna-Hersek'te bulunan İspanyol askerleri, bugün Saraybosna'da düzenlenen törenle bu ülkeden ayrılırken, görevini Avusturya askerlerine teslim etti. Saraybosna'da bulunan İspanya Savunma Bakanı Carme Chacon, "Bugün, Bosna-Hersek'deki misyonumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Aynı şekilde gelecekte Afganistan, Somali ve Lübnan'daki misyonlarımızı da sonuçlandıracağız. Çatışmaya, savaşa mahkum olmuş gibi görülen, ancak hiç de öyle olmayan yerlerde güvenlik ve istikrarı sağlamak için arzu, sabır ve azimle çalışacağız. Balkanlar'da olanlar, bize uluslararası operasyonların gerekliliğini hatırlatmalı" dedi. Geçen yıl da Kosova'daki askerlerini çeken İspanya, Balkanlar'da bulunduğu 18 yıl içerisinde toplam 23 askerini kaybetti. İspanya'nın, EUROFOR bünyesinde görevli 134 askeri bulunuyor.

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