İspanya bizden iyi ama...

Milli futbolcu Hamit Altıntop, 2010 Dünya Kupası eleme grubunda oynayacakları İspanya maçları için umutlu konuştu. EURO 2008'de kolektif oyun ve inançla başarılı olduklarını ifade eden Hamit, ''Kadromuz İspanya kadar kaliteli ve tecrübeli olmasa da bu açığı çok çalışarak kapatabiliriz'' dedi.



Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop, Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu.



A Milli Takım'ın 2010 Dünya Kupası elemelerindeki güçlü rakibi İspanya'yı değerlendiren Hamit Altıntop, oynanacak iki maça da umutlu baktığını söyledi.



Öncelikle kendi oyunlarına konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Hamit, ''İyi konsantre olursak ve hocamızın vereceği taktikle İspanyolların açıklarını yakalayabiliriz. Evet, gerçekten de iyi futbol oynuyorlar ama bizimle karşı karşıya geldiklerinde çok zor anlar yaşayabilirler. Biz Avrupa Şampiyonası'nda kolektif oyunumuz ve inancımızla başarılı olduk. Madrid'de olsun, İstanbul'da olsun o havayı yakalayabildiğimiz takdirde her şeyi yapabiliriz'' dedi.



İspanya maçlarına pozitif baktığını ifade eden Hamit, ''Umarım arkadaşlarımızın hepsi hazır olur. İnşallah sakatlık problemi çekmeyiz. Kadromuz İspanya kadar kaliteli ve tecrübeli olmasa da bu açığı çok çalışarak ve isteyerek kapatabiliriz'' şeklinde konuştu.



Şu an için gündeminde transfer olmadığını da ifade eden Hamit, ''Bayern Münih'le 2010 yılına kadar mukavelem bulunuyor. Çok iyi bir ortamda futbol oynadığıma inanıyorum. Bayern Münih'te öğrendiklerimi, orada yakaladığım havayı Türk Milli Takımı'na da yansıtıyorum. Bir anlamda orada öğrendikleri Milli Takım'da uyguluyorum. Özellikle Avrupa Şampiyonası elemeleri ve finalleri sırasındaki performansım bunun için iyi bir örnekti. Bu nedenle şu an gündemimde başka bir takıma transfer olmak gibi bir düşünce yok'' dedi.



''RİBERY GALATASARAY'DAN OLUMLU BAHSEDİYOR''



Takım arkadaşı Ribery ile Galatasaray konusunda sohbet edip etmedikleri sorusuna Hamit, ''İlk geldiğinde bir ara o konu açılmıştı. Ribery Galatasaray'la ilgili hep olumlu şeylerden bahsetti. Bazen ''Nasılsın, ne yapıyorsun'' gibi Türkçe kelimeler de kullanıyor. Galatasaray'da oynamış olmasını da kişisel gelişimi açısından büyük bir adım olarak görüyor'' yanıtını verdi.



Hamit, ''Galatasaray Ribery'yi kaybetmekle neler kaybetti'' sorusunu da Hamit, ''Futbolcular gelir gider, bu çok önemli değil. Ribery veya bir başkası. Ama benim düşüncem, kadrodaki futbolcuların hepsine aynı muamele yapılmalı. İnsan insandır çünkü. Kaliteli sporcu olabilir ama önemli olan bir sistem kurmak ve bu sisteme herkesin ayak uydurması. Tabii yıldızlar camiasında bu tip oyuncuların bazı avantajları olacak. Çünkü bu özellikleri yıllar boyu çalışarak kazanmışlar. Ama bugün Ribery'dir, yarın başka bir futbolcu olur. Önemli olan adam gibi çalışmaktır'' şeklinde cevapladı.



''ERNST İYİ TRANSFER''



Beşiktaş'ın transfer ettiği Fabian Ernst'i tanıdığını ifade eden Hamit, ''Bence Ernst iyi bir transfer. Devamlılığı olan bir futbolcu. Çok basit oynayan ve hem saha içinde hem de saha dışında zeki bir oyuncu. Göbekte çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Futbolseverler bunu gelecek aylarda da yakından görebilecek'' dedi.