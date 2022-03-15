İspanya, bir Rus oligarkın 140 milyon dolarlık yatına el koydu

İspanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakını olduğu bilinen, devlet şirketi Rostec’in başkanının Barcelona’daki 140 milyon dolarlık yatına geçici olarak el koyulduğunu açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Sexta kanalıda yaptığı açıklamalarda “Bugün temel oligarklardan birine ait bir yata el koyduk, teknik terimiyle geçici olarak hareketsiz bıraktık” dedi. Sanchez, “Devamı gelcek” diye ekledi.

Gemi takip sitesi Marine Traffic, Barcelona’da henüz yaptırım uygulanmayan iki oligarka ait yatların da bulunduğunu gösterdi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, el konulan Valerie isimli yatın devlet şirketi Rostec’in başkanı, eski KGB ajanı Sergei Chemezov’a ait olduğunu söyledi.

Yetkililer, yatın kime ait olduğunu tespit edene kadar hareketsiz tutulacak.