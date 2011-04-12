İspanya basını Arda için ne dedi?

T24

AS ve Marca gibi İspanya'nın önemli spor gazeteleri, Arda haberlerine bugün geniş yer ayırırken, sarı kırmızılı kulübün Arda'yı satmak için aceleci olduğunu ancak Atletico'nun zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Atletico Madrid kulübüne yakın kaynaklara dayanılarak verilen haberlerde, İspanyol kulübünün Arda'yı transfer etmek için girişimde bulunduğu doğrulandı. Ancak aynı kaynaklar, Arda'nın transferi için Galatasaray'ın 14 Mayıs tarihinde yapacağı başkanlık seçiminin sonuçlarının bekleneceğini ifade etti. "Atletico Madrid, Galatasaray'daki mevcut yönetimin Arda'yı satarak kulübün kasasına para sokmaya çalıştıkları düşünüyor" diye yazan AS gazetesi, "Eğer, Arda yaza kadar transfer pazarında kalmaya devam ederse Atletico'ya gelmesi gerçekleşebilir. Ama şimdi değil. Aceleci olmak istemiyorlar" değerlendirilmesinde bulundu.Bu arada geçtiğimiz haftasonu Galatasaray kulübü ile görüşmelerde bulunan Atletico Madrid kulübü yönetim kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin'in sadece Arda'yı konuşmadığı, Galatasaray yönetiminin Atletico'da forma giyen bazı yıldız futbolcuların durumları hakkında da ileri sürüldü.Ekonomik kriz yaşayan Atletico Madrid, gelecek sezon için kendisine sponsorlar ararken, ABD'de bulunan Gil Marin'in birçok firmayla görüştüğü kaydedildi. Atletico Madrid'i izleyen İspanyol gazeteciler, kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan çıkabilmek için Uruguaylı Forlan, kaleci De Gea veya Arjantinli Kun Agüero gibi önemli futbolcularını sezon sonunda satabileceğini savunuyor.Atletico'da sezon sonunda teknik direktör Quique Flores'in gönderilmesi ve yerine büyük olasılıkla Luis Enrique'nin getirilmesi ön görülüyor.