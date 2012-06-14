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Ekonomi

İspanya Başbakanı Rajoy savaş ilan etti

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi’nin çevre ülkelerinden tahvil almasını engelleyen herkese ‘savaş ilan ettiğini’ açıkladı

14 Haziran 2012 09:45

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Euro Bölgesi’nin çevre ülkelerinden tahvil almasını engelleyen herkese ‘savaş ilan ettiğini’ açıkladı.

Milliyet'in haberine göre, Rajoy, “Avrupa’da vermemiz gereken savaş bu. Ben de bunu açıyorum” dedi. Rajoy‘un başlıca hedefinde Alman Merkez Bankası Bundesbank yetkilileri var.
Bu arada Rajoy İspanyol bankalarının sermayelerini yeniden yapılandırmak için Avrupa Finansal İstikrar Fonu’ndan (EFSF) 100 milyar euro’ya kadar kredi yardımı alınması kararından sonra mecliste yaptığı açıklamada ”Bu banka kredisidir ve banka ödeyecek” dedi. Rajoy, ”Avrupalı ortaklarımızın bize kurtarma yardımı yapmamasını kutlamalıyız” diyerek, isim vermeden, İspanya’nın durumunun diğer yardım alan Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’den farklı olduğuna vurgu yaptı.

Ekonomi Bakanı Luis de Guindos da, Rajoy gibi İspanyol bankalarının kredi yardımını almakta geç kaldıklarına vurgu yaparak, ”Hükümet, bankaları, gerçeği kabul etmeye zorladı. Çok daha sağlam bir yapı için şeffaflık çalışmaları yürütüyoruz, keşke bu 3 yıl önce yapılsaydı” dedi.


 

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