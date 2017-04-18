İspanya Başbakanı Rajoy mahkemede ifade verecek

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, genel başkanlığını yaptığı Halk Partisi (PP) ile bağlantılı bir yolsuzluk davasında şahit olarak ifade verecek.

Rajoy, Ulusal Mahkemede geçen ekim ayından bu yana süren ve “Gürtel olayı” olarak adlandırılan yolsuzluk davasında Avrupa için Demokrat Avukatlar Derneğinin (ADADE) talebi üzerine ifade verecek.

“Gürtel olayı“nın ilk aşaması olarak gösterilen 1999-2005 dönemiyle ilgili ifade verecek olan Rajoy’un, partisinin İspanyol maliyesine bildirilmeden dışarıdan maddi yardım aldığı ve “B kasası” olduğu yönündeki iddiaları cevaplandırması bekleniyor. Halk Partisi Soruşturma Komitesi’nden Carlos Rojas ise yaptığı açıklamada, “Saklanacak hiçbir şey yok. Yargıyla azami işbirliği içinde hareket edeceğiz ve diğer siyasi gruplardan Halk Partisi gibi hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

İspanya’da son dönemde art arda ortaya çıkarılan yolsuzluklarla bağlantılı olarak radikal sol görüşlü Podemos partisi ise her şeyin açık olduğu görüşünde. Partinin sözcüsü Irene Montero, “Bunun daha fazla kanıt olduğunu, Halk Partisi gibi yolsuz bir partinin yönetiminde olduğu için ülkemizin otatik bir utanç içinde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Başbakan Rajoy’un bu davada şahit olarak dinlenmesi için geçmişte de başvurular yapılmış ancak savcılık buna karşı çıkmıştı. Mevcut yasalar gereği Rajoy’un evinden veya ofisinden görüntülü bağlantıyla savcılarla avukatların yönelteceği soruları yanıtlayabileceği belirtiliyor.