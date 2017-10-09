İspanya Başbakanı Rajoy: İspanya bölünmeyecek

İspanya Başbakanı Rajoy Katalonya bağımsızlığının gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini, İspanya'nın bölünmeyeceğini ve yasaların verdiği bütün gücü bunun için kullanacaklarını tekrar etti.

Alman Die Welt gazetesinde bugün yer alan açıklamasında, İspanya'nın bölünme tehlikesi bulunup bulunmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi: "Kesinlikle hayır. İspanya bölünmeyecek ve ulusal birlik korunacak. Bunu sağlamak için yasaların izin verdiği her şeyi yapacağız."

Kendi dili ve kültürüne sahip olan Katalonya bölgesi, bağımsızlık yanlısı bir yerel hükümete sahip. 1 Ekim'deki referanduma katılma oranı yüzde 43'te kalmış ve oyların yüzde 90'ı bağımsızlık yönünde kullanılmıştı. Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont referandumun ardından "Katalonya'nın bağımsızlık hakkına kavuştuğunu" ilan etmişti. Bağımsızlık referandumu İspanya anayasa mahkemesi tarafından yasaklanmış ve sonucu yasadışı ilan edilmişti.

Yüz binlerce kişi pazar günü Katalonya’nın İspanya’da kalması için gösteri yaptı. Ancak bölünme karşıtı yüz binlerce İspanyolun katıldığı Barcelona'daki gösteriye rağmen Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont bağımsızlık planlarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Puigdemont'un salı günü Katalonya parlamentosunda yapacağı konuşmada bölgenin bağımsızlığını ilan edebileceği belirtiliyor.

Reuters/AP/SSB/BÖ

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