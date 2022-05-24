İspanya Başbakanı: İsveç ve Finlandiya gelecek ay NATO toplantısına katılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin üyelik başvurularını veto ettiği İsveç ve Finlandiya'nın gelecek ay Madrid'de düzenlenecek olan NATO toplantısına katılacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki ay Madrid'de düzenlenecek olan NATO zirvesine katılacaklarını söyledi.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın 24 Şubat'ta Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılmaya karar verdiklerini açıklamıştı. İki ülkede NATO’ya resmi olarak başvurularını gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin, NATO üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri yarın Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile Stenström ve Salovaara başkanlığındaki heyetler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler gerçekleştirecek.