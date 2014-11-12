İspanya, Barcelona'yı La Liga'da görmek istemiyor

İspanya'nın Katalonya bölgesinde hafta sonu yapılan ve yasadışı olarak ilan edilen halk oylamasında halkın yüzde 80'ler düzeyinde bağımsızlıktan yana oy kullanması Barcelona Kulübü'nü telaşa düşürdü.



Barcelona yetkilileri, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması durumunda geleceklerinin ne olacağını yüksek sesle tartışmaya başladılar. Dünyanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak gösterilen El Clasico'nun bitmesi anlamına gelecek bu ayrılma futbolseverleri de karamsara düşündürmeye başladı.

Mehmet Çiftçi'nin DHA'da yer alan haberine göre, İspanyollar, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'yı aralarında görmek istemiyorlar. Son yapılan bazı kamuoyu yoklamaları İspanya genelinde Barcelona'nın La Liga'dan atılmasını isteyenlerin oranı yüzde 60'ları geçmiş durumda. Katalanlar ise tam aksine La Liga'da kalmaktan yana görüş belirtililer.

Guardiola, Xavi ve Pique de bağımsızlık istedi

Pazar günü yapılan oylamada başını Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola, kaptan Xavi Hernandez ve Pique'nin çektiği Katalan kökenli futbolcular sandık başına giderek bağımsızlıktan yana oy kullandılar. Katalonya'nın bağımsızlığının futboldan daha önce geldiğini vurgulayan bu kişiler Barcelona kulübünün ortada kalmayacağını ve mutlaka bir ligde yoluna devam edeceğini açıkladılar.

Köşe yazarları ise 7.5 milyon nüfuslu Katalonya'nın La Liga'da sadece Espanyol ile birlikte iki kulübünün olduğuna dikkat çekerek milyarlık bütçeye sahip Barça'nın bu yeni yapılanmada ayakta kalmasının imkansız olacağını savundular. İspanya'nın Barcelona'yı reddetmesi halinde Katalan kulübünün aynen Monaco örneğinde olduğu gibi Fransa liginde oynayabileceğine işaret eden uzmanlar bunun futbolseverler açısından El Clasico'nun bitmesi anlamına geleceğini öne sürdüler.



Barcelonasız La Liga'da Real Madrid'in marka değerinin de düşeceğini iddia eden spor yazarları İspanyol halkının bağımsız bir Barsayı kendi liglerinde görmek istememesine rağmen siyasetin buna bir çare bularak yeni bir formülde uzlaşabileceğini ifade ettiler.