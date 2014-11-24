İspanya, Arda Turan'ı ayakta alkışlıyor

Atletico Madrid'in sahasında Malaga'yı 3-1 yendiği maçta ortaya koyduğu performansla bir kez daha İspanyol basınının övgüsünü alan Arda Turan, bu sezon 3. kez haftanın en iyi ilk 11'inde yer aldı.

Malaga maçının 86. dakikasında oyundan çıkarken teknik direktör Diego Simeone dahil tüm stadın ayakta alkışladığı Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayımladığı mesajda mütevazılığını koruyarak "Takım, takım, takım. Çok iyi bir 3 puan" diye yazdı.

La Liga tarihinde uzun süre geçilemeyecek bir gol rekoru kıran Lionel Messi ile birlikte iki gündür spor basınının manşetlerini paylaşan başarılı oyuncu, İspanyol televizyonlarında da "sihirbaz ve dahi" yakıştırmalarıyla öne çıkartılan isim oldu.

İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Marca, "Tüm zamanların en iyi Arda'sı" başlığı altında verdiği iki sayfalık haberde, "Atletico'nun 10 numarası sezonun ilk çeyreğinde şu ana kadar olmadığı kadar fazla parıldıyor. Türk futbolcu kariyerinin en iyi döneminde ve rakamlar onu destekliyor" yorumunu yaptı.

Atletico Madrid'de 4. sezonunu geçiren Arda'nın La Liga'daki bu 4 sezondaki ilk 12 haftasının grafiklerini çıkartan İspanyol gazetesi, özellikle Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maçlarda Türk futbolcunun bu yıl yüzde 85,5'i bulan isabetli pas ortalamasıyla oynamasına dikkat çekti.

Arda'nın "çok kaliteli, yetenekli ve Arjantinli teknik direktör için vazgeçilmez bir futbolcu" olduğunu vurgulayan Marca, Türk futbolcunun tek kusurunu "çok güçlü olmayan fiziğinden dolayı yaşadığı sakatlıklar" olarak gösterdi. Arda için ayrıca "başaktörlükten kaçıyor" yorumunu yapan İspanyol gazetesi, "Türk futbolcu, çok ağırbaşlı ve her zaman takım oyununu ön plana çıkarmayı tercih ediyor" değerlendirmesinde bulundu.