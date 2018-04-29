İspanya Anayasa Mahkemesi: Katalonya Parlamentosu Pazartesi günü toplanamaz

İspanya Anayasa Mahkemesi, olası bağımsızlık ilanını engellemek için Katalonya Parlamentosu'nun Pazartesi günkü toplantısını askıya aldı.

Mahkeme, böyle bir toplantının "anayasayı ihlal" anlamına geleceğine hükmetti.

Kararla, İspanya'dan ayrılmaya karşı çıkan Katalonya Sosyalist Partisi'nin başvurusu haklı bulunmuş oldu.

Daha önce de İspanya Başbakanı Minister Mario Rajoy, Katalonya Özerk Bölgesi Yönetimi'nin Pazar günü yapılan tartışmalı referandumdan sonra bağımsızlık ilanı yönünde adım atılmaması konusunda uyarmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce İspanyol hükümetinin başvurusuyla referandumun yapılmasına karşı aldığı karar, Katalan liderler tarafından görmezden gelinmişti.

Referandumun organizatörleri oylamaya katılım oranının yüzde 42,2 olduğunu ve seçmenlerin yüzde 90'ının bağımsızlığa destek verdiğini saçıklamıştı.

Ancak nihai sonuçlar henüz açıklanmadı.