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Dünya

İspanya AB dönem başkanlığına hazırlanıyor

İspanya, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini ilerletmeye kararlı olduğunu söyledi.

18 Aralık 2009 02:00

T24 - AB dönem başkanlığını 1 Ocakta İsveç'ten devralmaya hazırlanan İspanya, Türkiye'nin katılım müzakerelerini ilerletmeye kararlı olduğunu söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, aday ülkelerle müzakereleri ilerletmek için "ellerinden gelen çabayı gösterme" sözü verdi.

Dönem başkanlıkları süresinde üyelik müzakerelerini Hırvatistan'la tamamlamaya ve İzlanda'yla başlatmaya çalışacaklarını belirten Moratinos, Türkiye konusunda "Umarım yeni fasıllar açma yükümlülüğümüzü yerine getirebiliriz ve müzakereleri ilerletebiliriz" dedi.

Moratinos, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin üyelik müzakerelerini olumsuz etkilediğinin hatırlatılması üzerine İspanya'nın Türkiye ile müzakereleri ilerletmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, buna engel oluşturan sorunların farkında olduklarını söyledi.

İspanya'nın hem Türkiye hem de Kıbrıs Rum kesimiyle "mükemmel" ilişkilere sahip olduğunu anlatan Moratinos, Kıbrıs'ta yakın temas içinde oldukları her iki tarafı çözüm konusunda teşvik ettiklerini kaydetti.

Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm müzakerelerinde iyi bir fırsat yakalandığını ve bazı olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Moratinos, İspanya'nın taraflarla olan iyi diyaloğu sayesinde çözüme katkı yapma ve Türkiye'nin üyelik müzakerelerini ilerletme konusunda "kendine güvendiğini" dile getirdi.

Moratinos, Türkiye ve İspanya'nın BM Medeniyetler İttifakı girişiminin eşbaşkanlıklarını üstlendiğini hatırlatarak, dönem başkanlıkları süresince bu girişim kapsamında İspanya'da bazı üst düzey toplantılar düzenleyeceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Moratinos, Medeniyetler İttifakı projesinin medeniyetler çatışması tezine karşı dünyanın ihtiyaç duyduğu "diyalog ve işbirliğini" geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

Filistin'in bağımsızlığına güçlü ifadelerle destek veren Moratinos, uluslararası toplumun İsrail gibi Filistin'in bağımsızlığını da tanıması gerektiğini vurgulayarak, bunun "ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını" kaydetti.

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