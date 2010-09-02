-İSPANYA: 89 - KANADA: 67 İZMİR (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Kanada'yı 89-67 yenen İspanya, grubu 3. bitirmeyi garantiledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 9-0'lık bir seri yakalayan İspanya, 5. dakika içinde Rubio'nun faul atışlarından bulduğu sayılarla 10 sayılık farka ulaştı: 12-2. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan İspanyollar, son dakikasına 25-17 önde girdiği ilk periyodu 28-17 önde tamamladı. İkinci periyotta biraz daha etkili olan Kanada, 16. dakikada Anderson'un 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 2 sayıya kadar indirdi: 34-32. Garbajosa ve Rubio ile üst üste 3 sayılık basketler bulan İspanya, son 2 dakikasına 40-35 önde girdiği devreyi 42-37 üstün bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyodun son bölümünde daha üstün bir oyun ortaya koyan İspanya, Fernandez'in de etkili oyunuyla periyodun son 2 dakikasına 59-45 önde girdi. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan İspanya, 3. periyodu da 63-48 önde tamamladı. Son periyotta aradaki farkı açan İspanya, bitime 5 dakika kalan Claver'in 3 sayılık basketiyle 20 sayılık farka ulaştı: 74-54. Karşılaşmanın son 2 dakikasına 82-59 önde giren İspanya, müsabakadan da 89-67 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri İspanya'da 19'ar sayı atan Fernandez ile Vazquez oldu. Salon: Halkapınar Hakemler: Michael Aylen xxx (Avustralya), Borys Ryzhyk xxx (Ukrayna), Juan Jose Fernandez xxx (Arjantin) İspanya: Fernandez xxx 19, Rubio xxx 8, Llull xxx 3, Marc Gasol xx 4, Garbajosa xxx 9, San Emeterio xxx 6, Lopez xx, Reyes xxx 8, Vazquez xxx 19, Mumbru xx 8, Claver xx 5 Kanada: Anderson xx 8, Brown xx, Doornekamp xx 2, Kendall xx 7, Anthony xx 4, Olynyk xx 17, Bell xx 5, Bucknor xx 4, Sacre xx 8, Shepherd xx 12 1. periyot: 28-17 Devre: 42-37 3. periyot: 63-48