İspanya, 30 Mart’ta İngiltere'ye seyahat yasağını kaldırıyor

İspanya, İngiltere'ye 22 Aralık 2020'de uygulamaya koyduğu seyahat yasağını 30 Mart itibarıyla sona erdireceğini duyurdu.

İspanya hükümeti, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni mutasyonlarının yayılmasını kontrol altına almak için 22 Aralık 2020'de İngiltere'den hava ve deniz yoluyla ülkeye gelişleri yasaklamıştı. Neredeyse 3 ay süren seyahat yasağının kaldırılacağı ifade edildi.

Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero düzenlediği basın toplantısında ise, Brezilya ve Güney Afrika'ya yönelik kısıtlamaların 13 Nisan'a kadar uzatılacağını, fakat İngiltere'nin Covid-19 aşılama kampanyasının çok iyi ilerlediği için bunun İngiltere'ye uygulanmayacağını belirtti.

İngiliz tatilciler bir süre daha bekleyecek

İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi makul bir neden göstermeden terk etmeye çalışan herkesin 5 bin sterlin para cezasına çarptırılacağı kaydedilmişti. Bu durum ise İspanya'nın, İngilizlere seyahat yasağını kaldırmasına rağmen tatilcilerin bir süre daha beklemesi anlamına geliyor.



Öte yandan İngiliz hükümeti yeni Covid-19 düzenlemelerinin bir parçası olarak İngiltere'deki vatandaşların 29 Mart'tan itibaren 2. bir ev satın almak, kiralamak veya satmak için yurtdışına seyahat etmelerine izin verileceğini bildirmişti.