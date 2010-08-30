-İSPANYA: 101 - YENİ ZELANDA: 84 İZMİR (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda ikinci günün son maçında İspanya, Yeni Zelanda'yı 101-84 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 5. dakika içinde Garbajosa'nın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 21-8. Yeni Zelanda'da Penney ve Abercrombie'nin sayılarına rağmen İspanya üstünlüğünü korudu ve ilk periyodu 28-19 önde tamamladı. Her iki takımın da karşılıklı basketler ürettiği ikinci periyotta 15. dakika 34-27 İspanya'nın üstünlüğüyle geçildi. Periyodun son 3 dakikasına 44-33 önde giren İspanya karşısında Yeni Zelanda, Abercrombie'nin etkili oyunuyla periyodun bitimine 1 dakika 42 saniye kala farkı 5 sayıya kadar indirdi: 40-45. Yeni Zelanda'nın son hücumda Pledger ile bulduğu baskete rağmen, Fransa devreyi 48-44 üstün bitirdi. Üçüncü periyoda hızlı başlayan Fransa, yakaladığı 9-0'lık seriyle durumu 57-44 yaptıktan sonra üst üste bulduğu hızlı hücumların ardından Navarro'nun 3 sayılık basketiyle 25. dakika içinde aradaki farkı 16 sayıya çıkardı: 64-48. Son bölümde aradaki farkı 17 sayıya (74-58) kadar çıkaran İspanya, periyodu da 77-61 önde tamamladı. Son periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen İspanya, Reyes'in sayılarıyla 34. dakikayı 85-68 önde geçti. Aradaki farkı açan İspanya son 3 dakikasına 95-70 önde girdiği müsabakayı 101-84 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi İspanya'da 22 sayı atan Marc Gasol oldu. Salon: Halkapınar Hakemler: Jorge Vazquez xxx (Porto Riko), Borys Ryzhyk xxx (Ukrayna), Heros Avanesian (İran) İspanya: Fernandez xxx 12, Rubio xxx 8, Navarro xxx 18, Marc Gasol xxx 22, Garbajosa xxx 14, San Emeterio xx 4, Lopez xxx 7, Reyes xxx 10, Vazquez xx 5, Llull xx, Mumbru xx, Claver 1 Yeni Zelanda: Penney xxx 21, Vukona xx 6, Jones xx 15, Kench x, Pledger x 4, Tait x 5, Fitchett x 3, Abercrombie xxx 19, Cameron xx 3, Anthony x 1, Frank xx 7, Bradshaw x 1. periyot: 28-19 Devre: 48-44 3. periyot: 77-61