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ISPANAK ŞEKER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR LONDRA (A.A)

19 Ağustos 2010 23:16

-ISPANAK ŞEKER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR LONDRA (A.A) - 19.08.2010 - Ispanak, brokoli ve lahana gibi sebzeler şeker hastalığına yakalanma riskini de azaltabileceği belirlendi. İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nden Patrice Carter ve ekibi yetişkinlerde sebze-meyve yemek ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere ABD, Çin ve Finlandiya'da 220 bin kişinin katıldığı 6 araştırmanın sonuçlarını incelendi. Bilim adamları, günde birbuçuk porsiyondan (yaklaşık 120 gram) daha fazla yeşil yapraklı sebzeler (lahana, ıspanak, marul, brokoli, vb) yemenin şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 14 azalttığı, hem meyve hem de sebze tüketiminin artırılmasının etkisinin ise önemsenmeyecek kadar az olduğunu belirledi.  İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, konunun tartışmaya açık olması nedeniyle başka araştırmaların da yapılması gerektiğini vurgulayan bilim adamları, bu sebzelerdeki antioksidan ve magnezyum miktarının bu etkiyi sağlayabileceğini belirtti. -''BAZI BİTKİLERİN ÖZ SUYU, ŞEKER HASTALIĞININ ETKİSİNİ AZALTABİLİR''- Çin'de, fareler üzerinde yapılan başka bir araştırma da bazı bitkilerin öz suyunda bulunan emodin maddesinin tip 2 diyabetin etkisini azaltabileceği görüldü. İngiliz Farmakoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, bu maddenin ''11-beta-HSD1'' adı verilen, ensülin direncinde rol oynayan bir enzimi engellediği belirtildi.  Bilim adamları şimdi benzer etkiyi sağlayabilen sentez ürünleri ve bunların tedavide kullanılabirliğini araştıracak.

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