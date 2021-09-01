İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayici rüşdünü ispatladı ama desteğe ihtiyacı var

İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan büyüme verisini değerlendirirken sanayinin rüşdünü ispatladığını ama desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 2. Çeyrek büyüme verisini Bloomberg HT’ye değerlendirdi.

Bahçıvan sanayinin büyüme verisinde şov yaptığını ve öncü verilerde sanayinin bu yılki büyümesinde çok güçlü destek yapacağını gösterdiğini belirterek, bu durumu beklediklerini söyledi.

"Türk sanayisi rüşdünü ispatladı"

Bahçıvan konuşmasına şöyle devam etti:

“Türk sanayisi pandemi başladığından beri rüşdünü fazlasıyla ispatladı. Birçok sektörün yaşadığı zorluklarla gerek iç piyasada ama özellikle ihracat kanalında elde etmiş olduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, yeni pazarlar bulma ve pazarlardaki derinliği arttırma noktasında bunu da genel sektörlerin tümüne yayarak 2020’nin ikinci yarısından başlayıp ve halen de devam etmekte olan bir başarı hikayesini yazıyor.”

"Enflasyonun hayatımızdan çıkması gerekiyor"

Büyümenin sürdürülebilir olması için sanayinin kendi kas gücüyle buraya kadar olanını başardığını ama bundan sonrası için sanayicinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Bahçıvan şöyle konuştu:

“Büyümenin devam ediyor olması için yıllardan beri söylediğimiz birçok temel konunun da önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde sanayi ve sanayicinin yanında gelişmesi gerekiyor. Önümüzde bekleyen en önemli konu yüksek enflasyon. Orta vadede hatta kısa vadede hayatımızdan çıkması gerekiyor. Büyümeyi destekleyecek olan yeni yatırımları destekleyecek olan finansman ihtiyacı var.

Yatırımlardaki büyümenin de büyük kısmını sanayicimiz kendi özkaynakları ile oluşturdu. Tabii ki yabancı kaynak noktasında yapılan çalışmalar var ama Türkiye’nin mutlaka kredi noktasında bu yatırımları destekleyecek finansman modellerine ihtiyacı var”