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Spor

'İsmini bile bilmem'

Roberto Carlos maçın ardından yaptığı açıklamada, Tolunay Kafkas ile yaşadığı gerginliği değerlendirdi

08 Mart 2009 02:00


Roberto Carlos maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli bir maçtı, stadın da tarihine geçecek bir galibiyet aldık. Güçlü bir rakip ile oynadık, sezon boyunca özellikle Fenerbahçe'ye karşı kendisini daha fazla hazırlayan bir ekibe karşı oynadık. Herhangi bir kaleciye zor bir toptu, top hafif olduğu için topun ortasına ve sert vurunca kaleciye yaklaştıkça daha zor toplar oluyor. Bu tip topları uzaklaştırmak çok zordur, dönen topta forvet oyuncumuzun önüne geldi ve gol oldu."  dedi

Carlos, Kafkas ile yaşadığı gergin anları ise şöyle anlattı: "Ben hocaya maça o anda daha fazla ateş koymamasını söyledim, çünkü teknik direktörler örnek olmalılardır, aslında sahada olan sahada kalır. Hoca sahadaki futbolcularına kızgınsa bunu karşı takımın futbolcularından çıkarmamalıdır. İsmini dahi bilmiyordum siz söyleyene kadar, hocalar örnek olmalıdır ama yaptıkları örnek davranışlar değildi. Açıkçası bu kadar sinirli tavrını anlayamadım, çünkü benim yanlış tavrım yoktu. Özellikle şampiyonluğa bile oynamayan bir ekibin teknik direktörünün bana böyle bir tavırla gelmesi beni şaşırtı ve üzdü."

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