"İsmimiz Işık diye okulumuzu kapattılar"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm Türkiye’de Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. OHAL ilanının ardından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Gülen cemaatiyle bağlantısı olduğu öne sürülen birçok yayınevi ve okul kapatıldı.

Kapatılan okullardan ve yayınevlerinden, biri de İzmir’de bulunan Çağdaş Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Okul müdürü Nuri Aydın, Çağdaş Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 200’ye yakın otizmli ve zihinsel engelli öğrencisinin bulunduğunu, okullarının kapatılma kararının Işık Yayınevi ile karıştırılmaları nedeniyle verildiğini söylüyor.

Işık ismi, okul kurucusunun oğluna ait

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, kapatılan ‘Çağdaş Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ isminin okulun kurucularından Alev Girli’nin oğlu olan Işık Girli’den aldığını söyleyen rehabilitasyon merkezi müdürü Nuri Aydın, okullarının tamamıyla bir isim karışıklığından dolayı kapatıldığını şu sözlerle aktarıyor:

“Bizim okulumuzun FETÖ ile herhangi bir bağlantısı asla olmamıştır. Çağdaş Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 200 tane otizmli ve zihinsel engelli öğrencimiz bulunuyor. Bizim okulumuzun kapanması tamamıyla isim benzerliği. Okulumuz isimini okulun kurucularından olan Dr. Alev Girli’in oğlu Işık Girli’nin isminden almıştır. Alev Girli, İlerici Kadınlar Derneği üyesi, İzmir-Karşıyaka SHP ilçe yönetim kurulu üyesi, İzmir Çağdaş Kadın Derneği Kurucu üyesi ve son olarak da 1987’de Çağdaş Kadın Dergisi teknik sorumlusu görevini yaptı. Buradan da anlaşılacağı üzere ne okulumuzun kurucularının ne de okulun teknik personelinin FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığı görülüyor.”

“Karardan vazgeçilsin”

Otizmle ilgili şu ana kadar 3 tane kitaplarının Işık Özel Eğitim Yayınevi’nde bastırdıklarını ifade eden Aydın, şöyle devam etti: “Bizim okulun aynı zamanda bir yayın faaliyeti de var. 2008 ve 2011 yılları arasında yayıncı sertifikası aldık. Bu yayınevinde otizm ile ilgili 3 tane kitap bastık. Işık Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi aynı zamanda okulumuza bağlıdır. 668 sayılı kararnamede geçen kapatılan yayınevleri arasında bizimde yayınevimizin isminin yer aldığını gördük. Bu yayınevi faaliyeti nedeniyle şirketi de kapattılar. Fethullah Cemaatine bağlı olan yayınevinin ismi Işık Yayınevi’dir. Bizim şirketin yayınevinin ismi ise Işık Özel Eğitim Yayınları’dır. Buradan da anlaşacağı üzere muhtemelen bizim yayınevinin ismini Işık Yayınevi ile karıştırdılar. İsminde Işık geçtiği için okulumuzu kapattılar. Ardından şirketimizin banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Yayınevi ismimizden dolayı okulumuzun kapatılacağını tahmin etmedik. Acil bir şekilde bu karardan vazgeçilmesi ve gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz.”

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