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Spor

İsmi değişti ama puanı değişmedi

Hacettepe, 8 hafta sonunda Gençlerbirliği Oftaş Spor ile aynı puanı topladı. Mor-beyazlılar, gençlerbirliği Oftaş Spor'dan 1 gol az attı, 2 gol fazla yedi.

30 Ekim 2008 02:00


Hacettepe, 8 hafta sonunda Gençlerbirliği Oftaş Spor ile aynı puanı topladı. Mor-beyazlılar, gençlerbirliği Oftaş Spor'dan 1 gol az attı, 2 gol fazla yedi.

Turkcell Süper Lig'de 2007-2008 sezonundaki başarısı ile dikkatleri çeken Hacettepe, bu sezonun 8. haftası itibari ile geçen seneki Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'un performansını yakaladı.

2007-2008 sezonunda Gençlerbirliği OFTAŞ Spor adıyla ''3 Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan puanlar almayı başaran Hacettepe, Gençlerbirliği OFTAŞ Spor gibi Turkcell Süper Lig'in 8. haftası sonunda 8 puan topladı. Gençlerbirliği OFTAŞ Spor ismi ile geçen sezon 8. hafta sonunda 13. sırada yer alan Hacettepe, bu sezon ise aynı hafta sonunda aynı puanla (8) 15. durumda.

2007-2008 sezonunun 8. haftası sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Hacettepe, bu sezonun 8. haftası geride kalırken yine 2 galibiyet, 2 beraberlik 4 de yenilgi aldı. Gençlerbirliği OFTAŞ Spor ismi ile geçen sezon 7 gol atıp, 9 gol yerken, mor-beyazlılar bu sezon, şu ana kadar 6 gol attı, kalesinde ise 11 gol gördü.

Mor-beyazlı takım Gençlerbirliği OFTAŞ Spor adıyla 2007-2008 sezonunun 2. haftasında Trabzonspor'a Ankara'da 2-0 yenilirken, 4 haftada ise Fenerbahçe'yi yine kendi evinde ağırladı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Hacettepe bu sezon ise 3. haftada yine Ankara'da misafir ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenme başarısı gösterdi. Mor-beyazlılar, Beşiktaş'a ise ligin 6. haftasında yine Ankara'da ve aynı skorla (2-1) yenilmekten ise kurtulamadı.


A G B M A Y Av P
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13-G.Birliği OFTAŞ Spor 8 2 2 4 7 9 -2 8 (2007-2008)

15-Hacettepe 8 2 2 4 6 11 -5 8 (2008-2009)

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