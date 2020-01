İsmet Yılmaz: Sonuçta helikopter de hava aracı değil mi?

Suriye'ye ait hava aracının düşürülmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, açıklamasında "hava aracı" düşürüldüğünü söylemiş ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz "helikopter" düşürüldüğünü söylemişti. Suriye Devlet Televizyonunda da "hava aracı" düşürüldüğü duyurulmuştu. Bakan Yılmaz, açıklamalardaki farklılıklarla ilgili soruya, "Sonuçta helikopter hava aracı değil mi?" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gemerek ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret etti ve Karaağıl köyünde düzenlenen şenliğe katıldı. Yılmaz, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yımaz, bir gazetecinin sınır ihlali yapan Suriye helikopterinin düşürülmesine ilişkin, "Suriye helikopter olduğunu yalanladı, insansız hava aracı olduğunu söyledi. Konuyla ilgili son durum nedir?" şeklindeki sorusuna da Yılmaz, "Sonuçta helikopter hava aracı değil mi? İnsansız hava aracı, hava aracı değil mi? Dolayısıyla sınırımızı ihlal ettiği kesin mi? Kesin" yanıtını verdi.

Sınır ihlali üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesi olduğunu ve helikopterin müdahale neticesinde düştüğünü belirten Yılmaz, "Biz sınırlarımızı ve hava sahamızı korumaya muktediriz. Dolayısıyla hiç kimsenin burayı yol geçen hanı gibi kullanmasına göz yummayız. Kararlılığımızın ifadesini her an her yerde gösteririz. Dün de gösterdik. Hatay'da gösterdik, başka yerde de gösteririz. Aziz milletimiz müsterih olsun" dedi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ilçedeki temaslarının ardından Kayseri'ye hareket etti.