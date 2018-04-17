İsmet İnönü'nün torunu CHP Milletvekili Bilgehan'dan Erdoğan'a: Yazıklar olsun!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, İnönü Üniverisi'nin öğrenci sayısı fazla olduğu gerekçesiyle ikiye ayrılacağını açıklarken; ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ismini kullanmadı. Erdoğan konuşmasında "İsmini vermeyeceğim oradaki üniversitenin öğrenci sayısı fazla, onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, dedesi İsmet İnönü'nün adını kullanmayan Erdoğan'a kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.

Bilgehan, "Kurtuluş Savaşı Kahramanı İnönü’nün adını anamayan son cumhurbaşkanına, yazıklar olsun!" paylaşımında bulundu.