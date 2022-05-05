İsmet Berkan: Türkiye, seçime giderken daha önce yaşanmamış bir dizi deneyim yaşayacak gibi gözüküyor

Karar yazarı İsmet Berkan, Karadeniz turunda Cumhurbaşkanı aday adaylığını fiilen ilan ettiğini söylediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve sığınmacı karşıtı söylemlerle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimlere giden sürece yeni bir boyut kazandırdığını ifade etti.

"Türkiye 2023 seçimine doğru giderken bir dizi yeni, daha önce yaşanmamış deneyimi yaşayacak gibi gözüküyor" diyen Berkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar içinde birinci sırada, sosyal medya manipülasyonları geliyor. Son beş-on günde sosyal medyada mültecilerle ilgili konuların bu denli 'viral' olmasının başka bir izahı yok. Suriyeli bir emlakçı veya Gülhane Parkından Afganlara kızan bir Türk genç kadın gibi videolar, fazlasıyla bir stratejinin parçası gibi duruyorlar.

İkinci sırada ise müthiş bir popülizm ve siyasetin şahsileşmesi geliyor. Ümit Özdağ bir kişi, kendi başına bir siyasi parti. Öyle anlaşılıyor ki Ekrem İmamoğlu da öyle olacak; tek başına bir insan olacak, arkasında 6 siyasi partinin birden desteği olsun istiyor ama o desteğin gönüllü verilmesi gerekmeyecek. Doğrudan halka seslenerek o desteği biraz mecburen kendisine çekmeyi arzuluyor.

Üçüncü sırada, iktidarın sadece söylem üstünlüğünü kaybetmesi değil neredeyse bütün söz söyleme gücünün anlamsızlaşması ihtimali var. Çünkü Tayyip Erdoğan da, iktidar blokunu oluşturan Ak Parti ve MHP de birden bire boşluğa doğru konuşan, söyledikleri de çok anlam ifade etmeyen bir yere doğru ilerliyorlar.

'Suriye’de briketten evler yapacağız, Suriyeliler o evlere gidecek' lafı kimse için bir anlam ifade etmiyor gelinen keskin noktada. Aynen 'Enflasyon mayıstan sonra düşmeye başlayacak' lafının kimseye bir şey ifade etmemesi gibi.

Türkiye’de bir şeyler kırıldı."