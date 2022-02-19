İsmet Berkan: Tarkan gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da bize dönüp "Geççek" diyor

Berkan, yazısında Tarkan'ın bir şarkıyla "iyimserliğin gücü"nü gösterdiğini söylerken, "İlla bu şarkı sebebiyle siyaset konuşacaksak aslında bunu konuşmalıyız: Siyasi mesajlar da, aslında bizi iyimser kılabildiği, bize bugünden daha güzel bir geleceğin hayalini kurdurabildiği ölçüde etkili; karamsarlığımızı beslediği ölçüde ise etkisiz. Tabii, iyimserlik aşılamanın bir sınırı da var. Kuracağımız iyimser hayalin gerçek hayatla bir bağı olmalı ki ona inanalım ve sahiden hayal kuralım, yüzümüz gülsün" dedi.

Berkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada, işsizlik, faiz ve döviz kuru hakkında kullandığı olumlu ifadeleri ve enflasyon sorununun çözüleceğine yönelik ifadelerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu sözlerin Tarkan’ın şarkısının onda biri kadar bile yankısı olmaması, her iyimserliğin eşit olmadığının kanıtı.

Aslına bakacak olursanız, Tarkan gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da bize dönüp 'Geççek' diyor; 'Yarın bugünden güzel olacak, sık dişini.'

Tarkan söyleyince yüzümüz gülüyor, bazılarımızın gözü doluyor klibi izleyice. Ya Erdoğan söyleyince?"

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