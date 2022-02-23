İsmet Berkan: Erdoğan uçağındaki soru, utanç verici bir yağcılık  

T24 Medya

Gazeteci İsmet Berkan; "Gündem" adıyla abonelere gönderilen ve alt başlığı "Gazeteleri okuduktan sonra artakalanlar" olan özel bültende, Afrika gezisinden dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik eden gazetecilerden birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "soru"sunu, "Utanç verici bir yağcılık" başlıklı yorumunda eleştirdi.



Berkan'ın, "Bence esas fenası şu: Cumhurbaşkanı’nın bu yağcılardan hoşlanması, etrafında artık onlardan başkasını istememeye başlaması" görüşünü dile getiren Berkan'ın yorumu şöyle:

Utanç verici bir yağcılık

"Mehmet Barlas geçen gün, “Ukrayna’da savaş çıkacak olsa Erdoğan Afrika’ya seyahate çıkmazdı” diye yazdı; savaş çıktı, Rus ordusu Ukrayna toprağına girdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrika gezisini kısa kesip geri döndü. Dönüş yolunda bir “gazeteci” kendisine aynen şu “soru”yu sordu:



“İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?”



Tabii bu bir soru falan değil. Erdoğan da bunu duyunca çok sevinmiş zaten, “Müslüm Baba gibi tam damardan sordun” demiş gazeteciye. Yani bir şikâyeti yok.



Erdoğan’la aynı uçakta ben de çok defa yolculuk yaptım; Erdoğan’ın gazetecilerle olan sohbetlerinde bulundum; aynı heyette gönlü Erdoğan’dan ve Ak Parti’den yana gazeteciler de olurdu mutlaka ama bu seviyede bir soruya tanık olmadım.



Son birkaç yıldır ise tam olarak mesleki müktesebatlarını bilemediğim, “gazeteci”ler bu uçuşlarda sürekli böyle sorular soruyorlar. Bunlar soru falan değil tabii; Erdoğan’a yağ çekmenin binbir yolu var, o yollardan biri de bu.



Bence esas fenası şu: Cumhurbaşkanı’nın bu yağcılardan hoşlanması, etrafında artık onlardan başkasını istememeye başlaması."