İsmet Berkan: Elektrikte bugün ödediğimiz 13 dolar/centlik fiyat korkarım biraz daha artacak

Karar yazarı İsmet Berkan, elektriğe gelen zamlara ilişkin olarak, "Rüzgar ve güneşten elektrik elde etmek için çok daha fazla yatırım yapmalıyız. Yoksa, elektriğin fiyatını 15-17 dolar/centlik uzun dönem ortalamasında tutamayabiliriz" dedi Berkan, "Bugün ödediğimiz 13 dolar/centlik fiyat korkarım biraz daha artacak" ifadesini kullandı.

Berkan, "İnsanlar bu elektrik faturalarına öfkelenmesin de neye öfkelensin?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bizim uzun dönemli Türkiye tecrübemiz, mesken elektrik fiyatının 15-17 dolar/cent civarında olması. Yani, aslında fiyat dengelerinin bozulduğu 2018 öncesinde biz bugün şikayet ettiğimizden daha yüksek bir bedeli elektrik fiyatı olarak ödüyorduk. Bugün ödediğimiz 13 dolar/centlik fiyat korkarım biraz daha artacak ve ülkemizin bu uzun dönemli fiyatına yükselecek.

Peki eskiden daha yüksek fiyat ödüyorduk ama şikayet etmiyorduk, bugün neden şikayet ediyoruz?

2018 öncesinde de hiçbirimiz zengin değildik ama gelirimizin satın alma gücü ve dolar karşılığı bugünkünden fazlaydı. O sayede elektrik faturasını ödediğimizde 'Amma da zam geldi' diye düşünmüyorduk.

2018’de ciddi bir kur krizinden geçmiş olmamıza rağmen doların ortalama satış fiyatı 4,82 olmuş. 2021’de bu ortalama 8,92’ye yükseldi. Henüz 39 gününü yaşadığımız 2022’de bu ortalama fiyat şimdilik 13,55 lira seviyesinde.

...

Gelecekte elektriğin fiyatını düşürmek istiyorsak, nükleer santraldan ve termik santrallardan gelecek elektriğin fiyatını dengeleyebilmeliyiz. Örneğin bu yıl kar yağışları sayesinde hidroelektrik barajlarımızdan daha fazla faydalanabilecek, elektrik fiyatını daha kolay dengeleyebileceğiz ama hidroelektrik kapasitemizin sınırındayız; o yüzden rüzgar ve güneşten elektrik elde etmek için çok daha fazla yatırım yapmalıyız.

Yoksa, elektriğin fiyatını 15-17 dolar/centlik uzun dönem ortalamasında tutamayabiliriz."