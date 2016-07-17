İsmet Berkan: "Darbeye karşıyım ama bu iş Erdoğan'a yarayacak" diyorsan sen de darbecisin

Hürriyet yazarı İsmet Berkan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Daha darbecilerle çatışmalar devam ederken ileriye sıçrayıp 'Darbeye karşıyım ama bu iş Tayyip Erdoğan’a yarayacak' dediysen, önce bunu düşündüysen sen de darbecisin. Demokrasiyi insanların aktif katılımıyla birlikte kurulan bir şey değil de gökten düşen bir armağan sanıyorsan sen de darbecisin. 'Darbe önlendi ama yerine şeriat geliyor' yaygarasına başladıysan, daha ilk günden “Hadi bana eyvallah” deyip başka yerlere göçmeye davrandıysan sen de darbecisin" diye yazdı.

İsmet Berkan'ın "Aslında sen de darbecisin" başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Aslında sen de darbecisin...

Açık açık veya gizli gizli sevindiysen, sen de darbecisin.

“Dur bir şey söylemezden önce kimin kazanacağını bir göreyim” dediysen, sen de darbecisin.



“Böyle dandik darbe mi olur, aslında hepsi senaryo” dediysen, bu fikri aklından geçirdiysen sen de darbecisin.



Demokrasine sahip çıkmak için sokağa çıkanlara “Evinizde oturun” dediysen sen de darbecisin.



Daha darbecilerle çatışmalar devam ederken ileriye sıçrayıp “Darbeye karşıyım ama bu iş Tayyip Erdoğan’a yarayacak” dediysen, önce bunu düşündüysen sen de darbecisin.



Demokrasiyi insanların aktif katılımıyla birlikte kurulan bir şey değil de gökten düşen bir armağan sanıyorsan sen de darbecisin.



“Darbe önlendi ama yerine şeriat geliyor” yaygarasına başladıysan, daha ilk günden “Hadi bana eyvallah” deyip başka yerlere göçmeye davrandıysan sen de darbecisin.



Başka hiçbir şey öğrenmediysek halkın gücünü öğrendik. Ölüm kusan silahlara karşı yürümeye devam eden, iktidarları seçimle belirleme hakkına sahip çıkan insanların gücünün önünde F-16’ların bile duramadığını öğrendik.



Zaman, siyasi kavgaları ikinci plana itip adam gibi işleyen ve bir daha böyle haince kalkışmalara izin vermeyecek bir demokrasiyi kurmak için ortaklaşa davranma zamanı.



Bunu yapmak yerine kavgaya devam edeceksen, sen de darbecisin.