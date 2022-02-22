İsmet Berkan: 6 siyasi partinin uzlaşması parlamenter sistemle sınırlı bir uzlaşma değil

Karar yazarı İsmet Berkan, parlamenter sistem için uzlaştığını duyuran 6 muhalefet partisinin aslında "bir çeşit demokrasi ve özgürlük manifestosunda uzlaştığını" söylerken, "Bugün demokrasi ve özgürlük talebinin sahiden seçim kazandırmayacağını mı düşünüyoruz?" diye sordu.

Berkan, yazısında "Ben dahil pek çok siyasi analiz esnafı, muhalefetteki 6 partinin seçimleri kazanmaya yetecek bir 'kurucu programı' olup olmadığını sorguluyor, zaman zaman ağır eleştiriler de getiriyor" ifadesini kullandı.

Berkan, "6 parti, şimdilik kapsamlı bir anayasa değişiklik paketi üzerinde uzlaşmış gibi gözüküyor. Bu uzlaşma, sadece Cumhurbaşkanlığı sistemine son verip yerine parlamenter sistemi geri getirmeyi hedefleyen sınırlı bir uzlaşma değil; anayasanın temel hak ve özgürlükler dahil pek çok yerine dokunmayı, oraları değiştirmeyi öngörüyor. Biz gazeteciler, 28 Şubat günü açıklama yapacak olan 6 siyasi partiyi 'parlamenter sisteme dönmekte uzlaştılar' diye anlatıyoruz ama bu başlık yanlış aslında. Bu partiler bir çeşit demokrasi ve özgürlük manifestosunda uzlaştı" dedi.

Berkan şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 30 yıl önce, 1991 seçimine giderken muhalefetteki iki parti, Süleyman Demirel’in DYP’si ile Erdal İnönü’nün SHP’si topluma esas olarak demokrasi ve özgürlük vaat ediyordu. Demirel, “Konuşan Türkiye”den söz ediyordu gittiği her yerde, Erdal İnönü yeni ve özgür bir Türkiye vaat ediyordu.

Demokrasi ve özgürlük talebi, bu iki lidere o zaman seçim kazandırmıştı. Bugün demokrasi ve özgürlük talebinin sahiden seçim kazandırmayacağını mı düşünüyoruz?"