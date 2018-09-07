İsmet Badem'in oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı

Geçirdiği motorsiklet kazası nedeniyle hayatının kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybetmediğini açıkladı.

Ani ölümüyle başta spor camiası olmak üzere herkesi derin üzüntüye boğan İsmet Badem'in, motoruyla seyir halindeyken fenalaşarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Burçin Badem, “Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil” ifadelerini kullandı.