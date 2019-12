İSMEK ihalesi yine Beyaz Holding'in oldu

MEHMET DEMiRKAYA - T24



İstanbul Büyükşehlir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK) temmuz-ekim dönemine ait hizmet alım ihalesi yine aynı adrese gitti. İSMEK'in ihalelerini alan şirketlerin adları değişse de adres değişmiyor.



İstanbul Büyükşehlir Belediyesi, 2010-2011 Öğretim Yılı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi (İSMEK)Kursları ve Seminerleri Hizmet Alım" ihalesine yapılan itiraz nedeniyle, söz konusu işin temmuz-ekim dönemini ayrı bölüm halinde, davet yöntemine göre ihale etti. 27 Temmuz 2010 tarihinde sözleşmesi imzalanan İSMEK ihalesini, 11 milyon 656 bin 773 TL'ye Lapis Eğitim Organizasyon firması aldı.



Halkın büyük ilgi gösterdiği ve son yıllarda yaygınlık kazanan İSMEK kursları, Büyükşehlir Belediyesi'nin büyük kaynak ayırdığı bir proje. İSMEK kursları Büyükşehir Belediyesi'ne yıllık maliyeti yaklaşık 50-60 trilyon lira. Bu kadar büyük bir kamu kaynağının kullanıldığı proje ister istemez dikkatleri üzerine çekiyor.





Lapis Beyaz Holding kuruluşu



İSMEK'in en son ihalesini, adını değerli bir süs taşından alan Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şirketi Beyaz Holding'e ait bir kuruluş. Deniz Feneri ile ilgili haberlerle kamuoyunun yakından tanıdığı Beyaz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman. Lapis'in büyük ortağı ise, Etkin Eğitim Organizasyon firması. Etkin Eğitim firmasınınz hisselerinin büyük bölümü de Beyaz Holding'e ait.



İSMEK ihalelerini son 6 yıldır Atlas Pazarlama, Medya Basım Reklam, Merkez Medya, Etkin Eğitim

firmaları aldı. Firmaların isimleri değişse de ana şirkyet hep Beyaz Holding oldu. Geçen yıla ait İSMEK ihalesini 58.996.509 TL'ye Etkin Eğitim firması almıştı. 2008'e ait İSMEK ihalesini ise 67.327.968 TL'ye Atlas firması kazanmıştı. Etkin, Atlas'ın isim değiştirmiş hali.



2007 yılına ait İSMEK ihalesini ise Merkez Medya almıştı. O tarihte şirketin büyük hissedarı Beyaz Holding'ti. Daha sonra şirketin hisseleri başkalarına satıldı.





KİK ana ihaleyi iptal etti



2010-2011 Öğretim Yılı İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi(İSMEK) Kursları ve Seminerleri Hizmet Alımı" ihalesini, Has Organizasyon firması Kamu İhale Kurumu'na(KİK) şikayet etti. Şikayetin incelenmesi sırasında İSMEK kurslarındaki çalışmaların aksamaması için Büyükşehir Belediyesi işin bir bölümünü davet yöntemiyle yeniden ihale etti.



Öte yandan Has firmasının yaptığı şikayeti değerlendiren KİK 2 Ağustos 2010 tarihinde ana ihaleyi iptal etti. KİK'in kendi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ihalenin iptal edildiği belirtilmesine karşın henüz karar metni yayımlanmadıl. Karar metni yayımlandığında iptal gerekçesi de kamuoyuna yansıyacak.