Ismarladığı bebeği aldı, kayıplara karıştı

Fatma Yaman, çocuklarını okutmak için 'taşıyıcı anne'liği kabul etti. İmam nikâhı kıydığı baba ile birlikte olup hamile kaldı. Ancak baba ile karısı bebekle kaybolunca, soluğu savcıda aldı.



Fatma Yaman çocuklarını okutabilmek için başka bir aileye çocuk doğurmayı kabul etti. Enjeksiyon yöntemi sonuç vermeyince imam nikâhı kıydığı Selami Pişkin ile beraber olup hamile kaldı. Ancak doğumun ardından Pişkin ailesi bebekle kayıplara karıştı. Vaat edilen parayı alamayan anne de 7 aydır kayıp olan çift hakkında suç duyurusunda bulunup 'anneliğin tespiti' davası açtı. Selami Pişkin, resmi nikâhlı eşi Mürüvvet Pişkin ile tüp bebek dahil her yolu denedi ama çocuk sahibi olamayınca çareyi Türkiye'de yasal olmayan 'kiralık anne' yönteminde buldu. Pişkin çifti bu amaçla Yenibosna'da mahalleden tanıdıkları bir kişiye teklifte bulundu. Ancak teklif ettikleri kişi ablasının kendisinden daha mağdur olduğunu belirterek Fatma Yaman'a yönlendirdi.



'Çocuklarını biz okutacağız’



10 yıl önce eşinden ayrılıp üç çocuğu ile ayakta durmaya çalışan, gecekonduda yaşayan Fatma Yaman'ın oğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmıştı. Tek geçim kaynağı ise evlere temizliğe giderek kazandığı üç beş kuruştu. Pişkin çifti, çocuklarının okul masraflarını karşılamayı taahhüt edince, teklifi hiç düşünmeden kabul etti.



Yaman'a ilk önce Türkiye'de yasal olmayan enjeksiyon yöntemi denendi. Ancak Yaman enjeksiyon yöntemiyle hamile kalamadı. Bunun üzerine biyolojik baba Selami Pişkin ile Fatma Yaman aralarında dini nikâh kıyıldı. Fatma Yaman, Selami Pişkin ile beraber olup hamile kaldı. Bu sırada Pişkin çifti, Yaman ve üç çocuğuna Yenibosna'da yeni bir ev tutup oraya yerleştirdi. Bir an olsun yalnız bırakmadıkları kadını sürekli olarak doktor kontrolü altında tuttular.



'Herşeyi çocuklarım için yaptım’



Doğum zamanı geldiğinde biyolojik baba, resmi nikâhlı eşi Mürüvvet Pişkin'in sağlık karnesine, biyolojik annenin fotoğrafını yapıştırıp hastaneye başvurdu. Fatma Yaman, Mürüvvet Pişkin adıyla nur topu gibi bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak bebeğinin yüzünü sadece 3 saat görebildi. Yanında bulunan cep telefonuyla kızının fotoğrafını çeken Yaman'a doktorlar "Seni taburcu ediyoruz. Kızın biraz daha hastanede kalacak" dedi. Ancak Fatma Yaman'ı evine götüren biyolojik baba Selami Pişkin ile eşi daha sonra hastaneye gidip küçük kızı alarak ortadan kayboldu.



Fatma Yaman, yedi ay Pişkin çiftini aradı. Tüp ve su ticareti yapan Selami Pişkin'in Yenibosna'daki dükkânına giden Yaman oradan da ayrıldığını öğrendi. En sonunda da soluğu savcılıkta aldı ve 'anneliğin tespiti' davası açtı.



Fatma Yaman, her şeyi çocukları için yaptığını belirterek "Elimde kalan bebeğimin resmiyle ağlayıp duruyorum. Çocuklarımı yetiştirmek ve meslek sahibi yapmak istedim. Her şey çocuklarım içindi" diyerek gözyaşı döküyor. Durumları olmadığı için kaydını donduran tıp öğrencisi oğlu ise, "Ben de tıp fakültesini kazanınca annem çıkmaza girdi. Önüne böyle bir fırsat da çıkınca kabul etti. Ancak adam onu yüzüstü bırakıp kardeşimi de alıp kaçtı" diye konuşuyor.