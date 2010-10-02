-İSMAİLOV ANTALYA ADLİYESİNDEN AYRILDI ANTALYA (A.A) - 01.10.2010 - Savarona Yatı'ndaki fuhuş operasyonuyla ilgili zanlıların savcılıktaki sorguları devam ederken, Antalya Adliyesine gelen Azeri İşadamı Telman İsmailov, yaklaşık iki saat kaldığı adliyeden ayrıldı. İsmailov'un korumaları çıkışta gazetecilere saldırıda bulundu. Adliye binasına, hakim, savcı ve personelin giriş yaptığı arka kapıdan korumalarıyla birlikte giren iş adamı İsmailov, Antalya Adliyesinde yaklaşık iki saat kaldı. Adliyedeki bir odada bekleyen İsmailov, daha sonra korumalarıyla birlikte adliyeden ayrılmak üzere ön kapıdaki kartlı geçiş kapısına yöneldi. Turnikeli bölümdeki kapının kilitli olması nedeniyle bu bölümde yaklaşık 10 dakika kalan İsmailov ve korumalarını, adliyede görevli polisler çıkardı. Adliye binası çıkışında Telman İsmailov'un görüntüsünün alınmasının engellenmeye çalışan korumaları gazetecilere saldırıda bulundu. Tartaklama sırasında gazetecileri tehdit de eden korumaları, adliye binasındaki polisler engellemeye çalıştı. İsmailov'un, adliyede kaldığı süre içerisinde arkadaşı olduğu iddia edilen zanlı T.A. ile ilgili avukatlardan bilgi aldığı öne sürüldü. Öte yandan, Savarona Yatı'ndaki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kazakistan uyruklu iş adamı T.A'nın da aralarında yer aldığı 2'si kadın 8 zanlının sorgularına savcılıkta devam ediliyor. Zanlılardan 7'sinin ifade alımı tamamlanırken, T.A'nin soruşturma savcısı Yusuf Hakkı Doğan'a verdiği ifade ise sürüyor.