İsmailağa'da Ergenekon kavgası

T24 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in, haklarında açtığı soruşturma nedeniyle tutuklanmasına neden olan İsmailağa Cemaati’nin kurmayları arasında Ergenekon kavgası başladı.



Kavga, cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni olarak tanınan Furkan Grubu’nun önemli ismi Saadettin Ustaosmanoğlu’nun şu açıklamasıyla gün yüzüne çıktı: “Cübbeli, Müftüoğlu ve gibilerinin kurduğu çete tabii olarak Ergenekon terör örgütüne de hizmet ediyor. Cüppeli’ye ve Müftüoğlu’na buradan sesleniyorum: Şahsiyetli olun, dik durun, küçük kurnazlıklara yeltenmeyin. Aklınızı başınıza toplayın.”





Kayseri'de Cübbeli Hoca izdihamı



İsmailağa’nın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ağzından iki gün önce Milli Gazete’de yayımlanan, “Soyadımızı kullanarak menfaat temin etmeye çalışanları her şeyden evvel Allah’a havale ediyorum” açıklamasının ardından önceki gün Saadettin Ustaosmanoğlu karşı açıklama yaptı. Saadettin Ustaosmanoğlu genel yayın yönetmenliğini yaptığı Furkan Dergisi’nin internet sitesine yaptığı açıklamada, “Ergenekon”la ilişkili gösterdiği Ahmet Ünlü ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi İsmailağa’nın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hukuk müşaviri İsmail Müftüoğlu hakkında şu iddialarda bulundu:





Efendinin yakınlarında



Hani Cüppeli ortaya çıkacağından korktuğu kasetlerden bahsederek cemaatini, ‘İnanırsanız hakkımı helal etmem’ diye tehdit ediyordu ya, işte o kasetler şimdi efendi hazretlerinin yakınlarının eline de geçti. T24 haber sitesine verdiğimiz röportajda şöyle bir cümle kurmuştuk: ‘Cüppeli ve kadın...’ Anlaşılıyor herhalde. Bu içi geçmiş fikir yoksunu adamı fena faka bastılar ama haberi yok.





Ahlaksız atraksiyon



Erbakan Hoca, ‘Niçin İsmailağa’nın oylarını AKP’ye kaptırdınız’ diye Müftüoğlu’nu fırçaladı. Fırçalamanın meydana getirdiği kuyruk acısıyla Müftüoğlu, Cüppeli’yle kafa kafaya verip Saadet Partisi’ni kurtarmaya çalışıyor. Biz bu oyunu bozduğumuz için de en ahlaksızca atraksiyonlara giriyorlar. Bir daha Erbakan Hoca’dan beceriksizlik azarı işitmek istemediği için kıvranıyor. Ama yanlış kişilere sataşıyor!





Bizim parti ne yapıyor



Efendi hazretleri Cüppeli’ye, ‘Bizim parti ne yapıyor?’ diye soruyor. Cüppeli, ‘Saadet mi?’ diyor. ‘Yok yok, bizim parti’ deyince o ‘Yazıcıoğlu’nun partisi mi?’ diyor. Üçüncü soruşundan sonra Cüppeli ıkına ıkına ‘AKP mi efendi hazretleri’ deyince ‘Evet’ cevabını alıyor. Tabii bu şu demek değil; efendi hazretleri AKP’lidir. Efendi hazretleri hiçbir parti, hiçbir teşkilât, hiçbir örgüte nisbet edilemez.





